Про це повідомляється в Twitter префектури поліції департаменту Буш-дю-Рон.
У поліції зазначили, що правоохоронці затримали сімох осіб.
“Ні масок, ні фізичної дистанції. Повна безвідповідальність учасників карнавалу La Plaine в Марселі в розпал кризи в сфері охорони здоров’я”, – йдеться в повідомленні.
За даними газети Charente libre, в карнавалі взяли участь близько 6,5 тис. людей.
La plaine bien pleine pour l’édition 2021 de son carnaval pic.twitter.com/DZ23XQSAhK
— Amaury Baqué (@AmauryBaque) March 21, 2021
Le manège de la place pris par les carnavaliers. #Marseille pic.twitter.com/FsmPNA8D9u
— Stèvelan Chaizy-Gostovitch (@StevelanCG) March 21, 2021
In #Marseille feiern Tausende Karneval – gegen alle #Corona-Regeln. #COVID19 https://t.co/yadXq66DW6
— Knut Krohn (@knut_krohn) March 21, 2021
Видання повідомляє, що для розгону присутніх поліція застосувала сльозогінний газ.
#carnaval #Marseille 2021 la folie la fête pic.twitter.com/RkZyYoJuuT
— Ricardo Parreira (@RicardParreir) March 21, 2021
¿Es normal en una democracia que tantos policías intervengan con tanta violencia para dispersar un #carnaval ?#LaPlaine #Marseille @realmarcel1 https://t.co/leMKRc9R0l
— María Fernanda 🌎 (@Maferba6_) March 21, 2021
У Марселі діють обмежувальні заходи, введені через пандемію коронавірусної інфекції. Зокрема, жителі міста повинні носити маски в публічних місцях, також існують обмеження за чисельністю учасників заходів.
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