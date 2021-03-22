Поліція розігнала учасників не дозволеного владою масштабного карнавалу в Марселі.

Про це повідомляється в Twitter префектури поліції департаменту Буш-дю-Рон.

У поліції зазначили, що правоохоронці затримали сімох осіб.

“Ні масок, ні фізичної дистанції. Повна безвідповідальність учасників карнавалу La Plaine в Марселі в розпал кризи в сфері охорони здоров’я”, – йдеться в повідомленні.

За даними газети Charente libre, в карнавалі взяли участь близько 6,5 тис. людей.

La plaine bien pleine pour l’édition 2021 de son carnaval pic.twitter.com/DZ23XQSAhK — Amaury Baqué (@AmauryBaque) March 21, 2021

Le manège de la place pris par les carnavaliers. #Marseille pic.twitter.com/FsmPNA8D9u — Stèvelan Chaizy-Gostovitch (@StevelanCG) March 21, 2021

Видання повідомляє, що для розгону присутніх поліція застосувала сльозогінний газ.

У Марселі діють обмежувальні заходи, введені через пандемію коронавірусної інфекції. Зокрема, жителі міста повинні носити маски в публічних місцях, також існують обмеження за чисельністю учасників заходів.