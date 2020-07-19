У Дніпрі в одній з маршруток кілька пенсіонерок і чоловік побили жінку.

Про це повідомляє місцеве видання “Інформатор”.

Жінка сплатила в маршрутці за два місця, так як до неї по шляху повинен був хтось підсісти. Але одна з пенсіонерок демонстративно сіла поруч.

Далі відбулася словесна перепалка. Видання стверджує, що пенсіонерки почали ображати жінку і плюватися в неї.

Пізніше в конфлікт втрутився чоловік, який тричі вдарив дівчину, після чого вона вдарилася об перила і скло головою. Потім жінку виштовхали з маршрутки, порвавши їй футболку і видерши волосся. Водій та інші пасажири не втрутилися. Поліцію на місце не викликали.

Пізніше одна з пасажирок, які їхали в салоні, розповіла виданню, що жінка нібито не сплатила за проїзд і почала ображати людей, що сиділи в маршрутці. Також очевидиця стверджувала, що постраждала була сильно п’яна і в ході конфлікту вдарила ногою по голові жінку похилого віку.