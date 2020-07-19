Про це повідомляє місцеве видання “Інформатор”.
Жінка сплатила в маршрутці за два місця, так як до неї по шляху повинен був хтось підсісти. Але одна з пенсіонерок демонстративно сіла поруч.
Далі відбулася словесна перепалка. Видання стверджує, що пенсіонерки почали ображати жінку і плюватися в неї.
Пізніше в конфлікт втрутився чоловік, який тричі вдарив дівчину, після чого вона вдарилася об перила і скло головою. Потім жінку виштовхали з маршрутки, порвавши їй футболку і видерши волосся. Водій та інші пасажири не втрутилися. Поліцію на місце не викликали.
Пізніше одна з пасажирок, які їхали в салоні, розповіла виданню, що жінка нібито не сплатила за проїзд і почала ображати людей, що сиділи в маршрутці. Також очевидиця стверджувала, що постраждала була сильно п’яна і в ході конфлікту вдарила ногою по голові жінку похилого віку.
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