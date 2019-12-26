Трансляцію вів телеканал “Прямий”.

“Мене запитували про Федину і Facebook … Що я можу вам сказати? .. Тепер якщо ви захочете сісти і поговорити на кухні, то відчуєте себе персонажами анекдоту про Сталіна … І ще запитували, чи є у мене негативне ставлення до Зеленського … Я от не знаю, дуже переживати за людину, яку можуть підірвати, це негативне ставлення чи позитивне? Це філософське питання! Мій батько, коли за мене переживає, то так кричить, як скажений. Тому не знаю, як вони там це розшифрують, але мені особисто дуже цікаво спостерігати за тим, як поводяться наші правоохоронні структури”, – розповіла Звіробій.

За її словами, ще має відбутися допит нардепа Софії Федини та, можливо, обшук у неї.

Як повідомлялося раніше, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через висловлювання депутатки від “Європейської Солідарності” Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій про Президента України Володимир Зеленський.

Йдеться про різкі репліки Федини про можливі загрози життю Зеленського, які прозвучали в її спільному з блогеркою Марусею Звіробій відео. Ролик був присвячений скандальній розмові Зеленського з добровольцями в Золотому на Донбасі, під час якої Глава держави в різкій формі вимагав від них здати зброю. Зокрема, Федина сказала, що Зеленський був недостатньо екіпірований під час поїздки на передову, а там “ненароком може вибухнути граната”.