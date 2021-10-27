У масках та майже без черг: як у Києві вакцинуються проти COVID-19

Про це повідомляють #Букви.
За спостереженнями нашого кореспондента, у пункті вакцинації працює достатня кількість медичного персоналу. Відвідувачів заздалегідь просять дотримуватися маскового режиму й затуляти носа.
При цьому за дотриманням соціальної дистанції у пункті не стежать. У разі виникнення черги люди утворюють натовп.
Серед українців, що прийшли на щеплення, панує двояка атмосфера. За спостереженнями кореспондента #Букв, більшість людей хвилюється. Кілька киян розповіли, що погодилися на щеплення, щоб мати змогу працювати й вільно пересуватися Україною та світом.
Нагадуємо, що пункт щеплень у Міжнародному виставковому центрі працює щодня з 10 до 18 години. Запис на вакцинацію триває до 17.30.
Нагадаємо, що Кабінет Міністрів не хоче вводити локдаун в Україні, оскільки економіка почала відновлюватися. Жорсткі обмеження стримуватимуть зростання ВВП.
Раніше очільник Уряду Денис Шмигаль визнав, що Україна зіткнулася з найбільшими викликами за весь чай пандемії, однак запевнив, що Кабінет Міністрів не планує вводити локдаун.
З 23 вересня, в усіх регіонах України було встановлено жовтий рівень епіднебезпеки.
- 12 жовтня Уряд установив червоний рівень епідемічної безпеки в Херсонській області через поширення коронавірусної хвороби.
- 15 жовтня Кабмін установив червоний рівень епідемічної небезпеки в Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
- 20 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень епідемічної небезпеки у Сумській області.
- 23 жовтня повідомлялось, що Рівненська та Миколаївська області перейдуть до червоної зони карантину з 26 жовтня.
- Сьогодні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень епідемічної небезпеки у ще семи областях України.