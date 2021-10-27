У масках та майже без черг: як у Києві вакцинуються проти COVID-19

Пункт вакцинації населення проти COVID-19 у Міжнародному виставковому центрі в Києві продовжує щоденно щеплювати українців. Водночас відчутного збільшення напливу людей на тлі посилення карантинних заходів не відчувається.

Про це повідомляють #Букви.

За спостереженнями нашого кореспондента, у пункті вакцинації працює достатня кількість медичного персоналу. Відвідувачів заздалегідь просять дотримуватися маскового режиму й затуляти носа.

При цьому за дотриманням соціальної дистанції у пункті не стежать. У разі виникнення черги люди утворюють натовп.

Серед українців, що прийшли на щеплення, панує двояка атмосфера. За спостереженнями кореспондента #Букв, більшість людей хвилюється. Кілька киян розповіли, що погодилися на щеплення, щоб мати змогу працювати й вільно пересуватися Україною та світом.

Нагадуємо, що пункт щеплень у Міжнародному виставковому центрі працює щодня з 10 до 18 години. Запис на вакцинацію триває до 17.30.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів не хоче вводити локдаун в Україні, оскільки економіка почала відновлюватися. Жорсткі обмеження стримуватимуть зростання ВВП.

Раніше очільник Уряду Денис Шмигаль визнав, що Україна зіткнулася з найбільшими викликами за весь чай пандемії, однак запевнив, що Кабінет Міністрів не планує вводити локдаун.