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У масках та майже без черг: як у Києві вакцинуються проти COVID-19

Пункт вакцинації населення проти COVID-19 у Міжнародному виставковому центрі в Києві продовжує щоденно щеплювати українців. Водночас відчутного збільшення напливу людей на тлі посилення карантинних заходів не відчувається.

Середа, 27 жовтня 2021, 18:38

Фото: Букви

Про це повідомляють #Букви.

За спостереженнями нашого кореспондента, у пункті вакцинації працює достатня кількість медичного персоналу. Відвідувачів заздалегідь просять дотримуватися маскового режиму й затуляти носа.

При цьому за дотриманням соціальної дистанції у пункті не стежать. У разі виникнення черги люди утворюють натовп.

Фото: Букви

Серед українців, що прийшли на щеплення, панує двояка атмосфера. За спостереженнями кореспондента #Букв, більшість людей хвилюється. Кілька киян розповіли, що погодилися на щеплення, щоб мати змогу працювати й вільно пересуватися Україною та світом.

Фото: Букви

Нагадуємо, що пункт щеплень у Міжнародному виставковому центрі працює щодня з 10 до 18 години. Запис на вакцинацію триває до 17.30.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів не хоче вводити локдаун в Україні, оскільки економіка почала відновлюватися. Жорсткі обмеження стримуватимуть зростання ВВП.

Раніше очільник Уряду Денис Шмигаль визнав, що Україна зіткнулася з найбільшими викликами за весь чай пандемії, однак запевнив, що Кабінет Міністрів не планує вводити локдаун.

З 23 вересня, в усіх регіонах України було встановлено жовтий рівень епіднебезпеки.

  • 12 жовтня Уряд установив червоний рівень епідемічної безпеки в Херсонській області через поширення коронавірусної хвороби.
  • 15 жовтня Кабмін установив червоний рівень епідемічної небезпеки в Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.
  • 20 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень епідемічної небезпеки у Сумській області.
  • 23 жовтня повідомлялось, що Рівненська та Миколаївська області перейдуть до червоної зони карантину з 26 жовтня.
  • Сьогодні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень епідемічної небезпеки у ще семи областях України.
Теги: фото, вакцинація, Київ

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