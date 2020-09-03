У Луганській області вирує масштабна пожежа. В результаті НС є постраждалі. Наразі рятувальники продовжують гасити вогонь на трьох ділянках.

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Причини пожежі

За даними ДСНС, загорання сухої трави на площі близько 1 тис. 200 гектарів сталося внаслідок надзвичайної пожежної небезпеки на території Луганської області.

Водночас, пресслужба операції Об’єднаних сил повідомляє, що масштабні лісові та степові пожежі були спровоковані противником.

Наразі рятувальники продовжують гасити ще 3 осередки пожеж сухої трави та лісових насаджень, з яких локалізовано вже 1 осередок в Станично-Луганському районі (між с. Болотене і смт Станиця Луганська).

До ліквідації пожежі також залучили два літаки АН-32П та вертоліт Мі-8 ДСНС України.

Постраждалі та збитки

Під час гасіння пожежі, двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали термічні опіки. Їм надали першу медичну допомогу та доправили до військових медичних закладів. Стан здоров’я обох воїнів – задовільний.

Станом на 7 ранку 3 вересня вогонь знищив 13 покинутих житлових будинків.

При цьому, через пожежі 33 особи залишилися без житла.

Реакція влади та компенсації

Президент України Володимир Зеленський взяв під особистий контроль пожежу у Луганській області.

Водночас, урядова делегація разом із головою Луганської обласної державної адміністрації Сергієм Гайдаєм вирушила безпосередньо на місця пожеж для визначення обсягу допомоги.

Всім, хто втратив дім, Уряд має намір виплатити до 300 тисяч гривень компенсації. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував, що гроші будуть перераховані людям впродовж місяця.