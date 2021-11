Про це повідомляють афганське видання TOLOnews та міжнародне інформагентство Reuters.

Вибух усередині мечеті стався 12 листопада в районі Спінгхар провінції Нангархар. Він пролунав, коли десятки людей зібралися для здійснення п’ятничної молитви.

Влада заявила, що внаслідок вибуху двох людей було вбито, а 17 отримали поранення. Усі вони були парафіянами. Однак очевидці стверджують, що жертв більше.

Наразі жодна група не взяла він відповідальність за напад.

Офіційний представник Талібану Забіхулла Муджахид заявив, що влада заарештувала трьох осіб у зв’язку з вибухом.

“З цими злочинцями поводитимуться відповідно до норм шаріату і вони будуть покарані за свої злочини”, – зазначив він.

Вибух є останнім у серії, що відбулася в мечетях в Афганістані за останні тижні, особливо під час п’ятничної молитви, підриваючи заяви талібів про відновлення безпеки після десятиліть війни.

Мечеть відвідували мусульмани-суніти. Попередні теракти після захоплення влади талібами відбувалися по мечетях шиїтів.

2 people were killed and 17 were injured in Friday's explosion in Nangrahar Province , all of whom were worshippers. Reports #Afghanistan pic.twitter.com/sJWjiJFmRg

— Abdulhaq Omeri (@AbdulhaqOmeri) November 12, 2021