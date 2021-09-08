В центральному штаті Мексики Ідальго загинули внаслідок сильного дощу, що викликав повінь в лікарні загинули, щонайменше, 17 пацієнтів.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Зазначається, що річка вийшла з берегів, і вода викликала відключення електрику в лікарні в Тулі. Деякі з жертв були пацієнтами з COVID-19, які проходили курс кисневої терапії.

Рятувальники евакуювали близько 40 хворих. Водночас, в річці затонув човен, на якому знаходився губернатор штату Омар Файад, він повідомив, що “живий і здоровий”.

Файад також додав, що влада штату продовжить координувати надзвичайні операції в постраждалих районах.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор сказав, що він “дуже засмучений” смертями в лікарні.

Він закликав жителів низинних районів перебратися до сховища або в інші більш безпечні місця.

Загалом, по всьому штату від повені постраждали понад 30 000 осіб.