Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Зазначається, що річка вийшла з берегів, і вода викликала відключення електрику в лікарні в Тулі. Деякі з жертв були пацієнтами з COVID-19, які проходили курс кисневої терапії.
Рятувальники евакуювали близько 40 хворих. Водночас, в річці затонув човен, на якому знаходився губернатор штату Омар Файад, він повідомив, що “живий і здоровий”.
Файад також додав, що влада штату продовжить координувати надзвичайні операції в постраждалих районах.
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор сказав, що він “дуже засмучений” смертями в лікарні.
Він закликав жителів низинних районів перебратися до сховища або в інші більш безпечні місця.
Загалом, по всьому штату від повені постраждали понад 30 000 осіб.
- В іракському місті Насирія спалахнула пожежа в лікарні, де лікують хворих на коронавірус COVID-19, унаслідок чого загинули та постраждали десятки людей.