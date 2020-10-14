Рікардо Піментель, житель Мексики прихистив близько 300 бездомних тварин, щоб захистити їх від урагану "Дельта".

Тварин він зібрав в притулку Tierra de Animales, який заснував 9 років тому.

Піментель прихистив не тільки собак і котів, яких залишили господарі, яким довелося евакуюватися. Також в його притулку були пташки, коні, вівці, осли, свині, черепахи і навіть ігуани.

З огляду на те, що Tierra de Animales не такий великий, щоб дати прихисток такій великій кількості тварин, деяких довелося сховати в іншому місці.

Тому близько 300 собак і котів опинилися в будинку у Піментеля.

Чоловік стверджує, що тварини майже не доставили незручностей, а в ніч урагану поводилися прекрасно.

Як відомо, ураган “Дельта” вирував в Мексиці і на півдні США на минулому тижні. Він був одним з найсильніших ураганів в історії, серед зафіксованих в Північній Америці.