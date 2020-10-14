Тварин він зібрав в притулку Tierra de Animales, який заснував 9 років тому.
Піментель прихистив не тільки собак і котів, яких залишили господарі, яким довелося евакуюватися. Також в його притулку були пташки, коні, вівці, осли, свині, черепахи і навіть ігуани.
З огляду на те, що Tierra de Animales не такий великий, щоб дати прихисток такій великій кількості тварин, деяких довелося сховати в іншому місці.
Тому близько 300 собак і котів опинилися в будинку у Піментеля.
Чоловік стверджує, що тварини майже не доставили незручностей, а в ніч урагану поводилися прекрасно.
Як відомо, ураган “Дельта” вирував в Мексиці і на півдні США на минулому тижні. Він був одним з найсильніших ураганів в історії, серед зафіксованих в Північній Америці.
- Раніше у Кривому Розі (Дніпропетровська область) поліцейський наколов безпритульного собаку на вила і жбурнув його в багаття. За це він тепер постане перед судом.
- У листопаді минулого року директор держархіву Хмельницької області прив’язав до свого авто собаку і протягнув тварину по асфальту більше кілометра. Поліція за даним фактом відкрила кримінальне провадження за ч. 3 статті 299 Кримінального кодексу України “Жорстоке поводження з тваринами”. Про факт знущання над твариною в поліцію повідомили свідки події.