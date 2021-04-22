Американська фармацевтична компанія Pfizer заявила, що виявила підроблені дози своєї вакцини проти коронавірусу в Мексиці та Польщі.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Дози були вилучені владою двох країн, і випробування підтвердили, що вони є підробленими.

У Мексиці у них були фальшиві етикетки, а в Польщі замість вакцини у флаконах був засіб проти зморшок.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила, що підроблені вакцини “представляють серйозну небезпеку для здоров’я населення у всьому світі”. Там закликали їх ідентифікувати і вилучити з обігу.

Зазначається, що в Мексиці близько 80 осіб отримали підроблену версію препарату, яка, ймовірно, була фізично нешкідливою, але не забезпечувала захист від коронавірусу.

Представник уряду Мексики Уго Лопес-Гатель заявив, що підроблені вакцини були виявлені кіберполіцією після того, як їх продавали в соціальних мережах за ціною до 2500 доларів за дозу.

Водночас, польська влада заявила, що ніхто не отримав підроблені дози вакцини, вилучені в квартирі підозрюваного.

Глава відділу глобальної безпеки Pfizer Лев Кубяк припустив, що світовий попит на вакцину і дефіцит пропозиції привели до шахрайства.