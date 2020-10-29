У Мексиці на тлі епідемії коронавірусу вилупилася рекордна кількість вимираючих черепах

На пляжі в північній Мексиці вилупилася рекордна кількість черепах Рідлі, що на думку фахівців, є результатом зниження активності людини під час пандемії коронавірусу.

Про це пише британська телерадіокомпанія ВВС.

Зазвичай щороку в Каліфорнійській затоці жителі, які традиційно допомагають черепахам, налічують близько 500 плазунів. Однак в цьому році вони нарахували понад 2 тис. 250.

На думку фахівців, через карантин рибалка і туризм були значно обмежені, тому гнізда цих черепах піддавалися значно меншим пошкоджень, ніж зазвичай.

Черепахи Рідлі щорічно відкладають яйця на пляжах Мексики в період з травня по вересень. Вважається, що цьому виду загрожує високий ризик зникнення в дикій природі.