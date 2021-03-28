У Мексиці сталася авіакатастрофа, в результаті якої загинули шість осіб.

Про це повідомляє АР.

Невеликий літак Cessna, що прямував до Арізони, розбився в прикордонному штаті Сонора на півночі Мексики. Літак вилетів з міста Ермосільо і розбився незабаром після зльоту.

Зазначається, що одній людині вдалося вижити.

Серед загиблих був чиновник з економічного розвитку уряду штату Сонора Леонардо Чіскомані. Пілот літака також загинув.

У державній прокуратурі заявили, що причина авіакатастрофи розслідується.