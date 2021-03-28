Про це повідомляє АР.
Невеликий літак Cessna, що прямував до Арізони, розбився в прикордонному штаті Сонора на півночі Мексики. Літак вилетів з міста Ермосільо і розбився незабаром після зльоту.
Зазначається, що одній людині вдалося вижити.
Серед загиблих був чиновник з економічного розвитку уряду штату Сонора Леонардо Чіскомані. Пілот літака також загинув.
У державній прокуратурі заявили, що причина авіакатастрофи розслідується.
- На гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах розбився вертоліт, внаслідок чого загинули дві людини, ще троє отримали поранення.