Команда зоологів природоохоронної організації Sea Shepherd виявила у водах Мексики, недалеко від островів Сан-Беніто, раніше невідомий вид китів з сімейства клюворилих.

Про це повідомляє CNN.

Експерти змогли зробити фотографії і зняти на відео трьох китів, а також записали їх акустичні сигнали за допомогою підводного мікрофона.

Дослідники Густаво Карденас Інохоса, Джей Барлоу і Елізабет Хендерсон впевнені в тому, що ці тварини є новим видом китів. Але для підтвердження цієї теорії вчені проведуть тест ДНК.

За словами експертів, кожен вид китів випромінює унікальний акустичний сигнал під водою, і цей звук ніколи раніше не реєструвався, плюс початковий аналіз фізичних характеристик китів передбачає, що це новий вид.

“Ми побачили щось нове. Те, чого не очікували в цій області, щось, що не відповідає ні візуально, ні акустично всьому, що відомо про їх існування. Це просто викликає мурашки по моїй спині, коли я думаю, що ми могли б зробити те, що більшість людей назвали б воістину неможливим – знайти великого ссавця, який існує на цій землі і абсолютно невідомий науці”, – зазначив Барлоу.