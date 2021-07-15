Директора приватної школи в Мексиці, що обвалилася внаслідок землетрусу у 2017 році, засудили до 208 років в'язниці. Тоді загинули 26 осіб, більшість з яких діти.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters та іспанська газета El País.

Хуан Маріо Веларде був визнаний винним в умисному вбивстві 19 дітей і семи дорослих, що загинули при обваленні частини будівлі.

Генеральна прокуратура Мехіко заявила, що директор гарантував структурну безпеку школи в Тлалпані, південному районі столиці, без проведення необхідних випробувань і попри порушення в будівництві будівлі.

Суд також зобов’язав винного виплатити по 377 450 песо (19 000 доларів) кожній родині жертв.

Землетрус 2017 року силою 7,1 бала в мексиканській столиці став однією з найразючіших трагедій у новітній історії країни. Тоді в місті загинуло понад 220 осіб. Десятки будівель обвалилися, але випадок обвалення школи Ребсамен став символом того болю 19 вересня.