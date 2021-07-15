Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters та іспанська газета El País.
Хуан Маріо Веларде був визнаний винним в умисному вбивстві 19 дітей і семи дорослих, що загинули при обваленні частини будівлі.
Генеральна прокуратура Мехіко заявила, що директор гарантував структурну безпеку школи в Тлалпані, південному районі столиці, без проведення необхідних випробувань і попри порушення в будівництві будівлі.
Суд також зобов’язав винного виплатити по 377 450 песо (19 000 доларів) кожній родині жертв.
Землетрус 2017 року силою 7,1 бала в мексиканській столиці став однією з найразючіших трагедій у новітній історії країни. Тоді в місті загинуло понад 220 осіб. Десятки будівель обвалилися, але випадок обвалення школи Ребсамен став символом того болю 19 вересня.
- Раніше повідомлялося, що Кіт Раньєр, засновник культу NXIVM, засуджений до 120 років в’язниці за рекет, секс-торгівлю, сексуальну експлуатацію дітей та торгівлю людьми.