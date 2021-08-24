Щонайменше п'ятеро людей загинули та шість отримали поранення внаслідок пожежі на морській нафтовидобувній платформі, що належить мексиканській державній компанії Pemex.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Наразі рятувальники все ще шукають двох зниклих безвісти.

Пожежа також призвела до зупинки робіт на 125 нафтових свердловинах, для яких платформа забезпечує газ і електрику.

Примітно, що інцидент стався через шість тижнів після того, як витік газу в підводному трубопроводі Pemex спричинив пожежу на поверхні океану в Мексиканській затоці. Липневу пожежу назвали “вогняним оком” за кадри, широко поширені в соціальних мережах.

І минула пожежа, і та, яка спалахнула у цю неділю, були пов’язані з найважливішим нафтовим об’єктом Pemex, розташованим в Мексиканській затоці.

Генеральний директор компанії Октавіо Ромеро заперечив, що причиною інцидентів була відсутність інвестицій.

“Немає проблеми браку ресурсів. Нафтова промисловість – це ризикована галузь. У нас бували нещасні випадки, яких менше, ніж в попередні роки”, – зазначив він.

Ромеро також додав, що остання пожежа сталася, коли бригади виконували ремонтні роботи на нафтовій платформі.

Pemex повідомила, що видобуток на платформі відновиться до середи.