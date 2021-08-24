Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Наразі рятувальники все ще шукають двох зниклих безвісти.
Пожежа також призвела до зупинки робіт на 125 нафтових свердловинах, для яких платформа забезпечує газ і електрику.
Примітно, що інцидент стався через шість тижнів після того, як витік газу в підводному трубопроводі Pemex спричинив пожежу на поверхні океану в Мексиканській затоці. Липневу пожежу назвали “вогняним оком” за кадри, широко поширені в соціальних мережах.
І минула пожежа, і та, яка спалахнула у цю неділю, були пов’язані з найважливішим нафтовим об’єктом Pemex, розташованим в Мексиканській затоці.
Генеральний директор компанії Октавіо Ромеро заперечив, що причиною інцидентів була відсутність інвестицій.
“Немає проблеми браку ресурсів. Нафтова промисловість – це ризикована галузь. У нас бували нещасні випадки, яких менше, ніж в попередні роки”, – зазначив він.
Ромеро також додав, що остання пожежа сталася, коли бригади виконували ремонтні роботи на нафтовій платформі.
Pemex повідомила, що видобуток на платформі відновиться до середи.
- Раніше повідомлялось, що щонайменше 52 особи загинули й 20 отримали поранення внаслідок сильної пожежі на фабриці з виробництва соку в Бангладеш.