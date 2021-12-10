Сотні тисяч мігрантів, які рятуються від бідності та насильства в Центральній Америці, щороку намагаються перетнути Мексику, щоб дістатися до США. Чимало з них з цією метою віддають останні гроші контрабандистам – і ті транспортують їх у нелюдських умовах.