Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство BBC.
Понад 150 осіб, що нібито є мігрантами з Центральної Америки, були затиснуті в причіп вантажівки, коли вона рухалася в штаті Чіапас (Південна Мексика).
Це одна з найжахливіших аварій в історії Мексики. За словами губернатора Чьяпаса Рутіліо Ескандона, 49 осіб загинули на місці події, ще п’ятеро померли в лікарні. Також, за його словами, в аварії постраждали 105 осіб – 83 чоловіки та 22 жінки.
Серед постраждалих є чоловіки, жінки та діти. Їхнє громадянство не було підтверджено, але місцеві чиновники заявили, що більшість людей на борту були з Гондурасу та Гватемали.
Сотні тисяч мігрантів, які рятуються від бідності та насильства в Центральній Америці, щороку намагаються перетнути Мексику, щоб дістатися до США. Чимало з них з цією метою віддають останні гроші контрабандистам – і ті транспортують їх у нелюдських умовах.
За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), американсько-мексиканський кордон є найсмертоноснішим у світі. Тільки цього року щонайменше 650 людей загинули, намагаючись перетнути кордон – більше, ніж за будь-який інший рік з початку записів МОМ.
- Нагадаємо, 6 листопада на шосе в центральній частині Мексики вантажівка врізалася в чергу з автомобілів, у результаті чого щонайменше 19 людей загинули та троє отримали поранення.