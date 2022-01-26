Археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) Мексики виявили цінну скульптуру тараскської культури, що зображає міфічну людину-койота.

Про це йдеться на сайті Національного інституту антропології та історії INAH.

Вперше людина-койот була виявлена ​​майже 30 років тому під час дренажних робіт у стародавньому місті Такамбаро. Вона була знайдена у районі Льянос-де-Канікуаро, муніципалітет Такамбаро-де-Кодаллос.

У давні часи там було ще одне велике місто тараскской цивілізації – Цинцунцан, що у перекладі з мови корінного народу означає “місце колібрі”.

З невідомих причин скульптура практично відразу після виявлення опинилася в приватній колекції. Багато років археологи не мали можливості її вивчити. І лише зараз співробітники INAH зуміли повернути артефакт державі відповідно до місцевого закону про пам’ятники.

Також, вперше представлено опис цієї знахідки: скульптура зображує людину-койота, що сидить на троні з базальту заввишки 1 метра і завширшки 45 сантиметрів.

Вчені вважають, що артефакти у вигляді людей-койотів можуть бути знаком певної династії, яка правила Тарасками до того, як столицею стало місто Цинцунцан і керівною династією стала “родина орлів”.