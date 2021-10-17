Столиця австралійського штату Вікторія Мельбурн послаблює карантинні обмеження у зв'язку з ростом кількості жителів, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Перші обмеження запровадили в п’ятимільйонному Мельбурні в березні 2020 року.

Карантин тривав 262 дні, або майже дев’ять місяців. За даними австралійських ЗМІ, це найдовший у світі карантин, що перевищує 234-денний карантин у столиці Аргентини Буенос-Айресі.

Варто зазначити, що в штаті Вікторія продовжує зростати кількість випадків коронавірусу. У неділю було зареєстровано 1838 нових випадків коронавірусу і сім смертей. У сусідньому Новому Південному Уельсі, який минулого тижня вийшов із 100-денної ізоляції, зареєстровано 301 випадок захворювання і 10 смертей. 80% населення штату повністю вакциновані.

У Мельбурні обидві дози вакцини отримали майже 70% населення, що дозволить пом’якшити обмеження.

Всупереч зростанню кількості випадків захворювання в останні місяці, в Австралії все одно фіксується найнижчий рівень захворювань у порівнянні з багатьма іншими розвиненими країнами: трохи більше ніж 143 000 випадків і 1530 смертей.