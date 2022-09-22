У Мелітополі російські окупанти влаштували теракт. Вони мають намір звинуватити Україну, що є елементом підготовки до псевдореферендуму.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

Російські військові вчинили вибух на Центральному ринку. У громадському місці – завжди велике скупчення людей.

Спочатку було відомо, що внаслідок вибуху загинули троє військових. Пізніше міський голова додав, що кількість загиблих зросла до шести російських військових. Інформації про мирних жителів не надходило, її ще уточнюють.

За словами міського голови, окупанти намагаються “зачистити своїх” перед проведенням “референдуму”. Іван Федоров наголосив, що Україна неодмінно поверне терени, попри спроби окупантів їх анексувати.

“Страх, терор та ліквідація неугодних – три складові, які на окупованих територіях весь час демонструє Росія. І перед псевдореферендумом зачищення серед своїх посилюється”, — наголосив він.