1 вересня школярів у навчальних закладів Мелітополя змушували фотографуватися з портретом президента Росії Володимиром Путіним. Дітям розповідали, що України нібито не існує.

Про це повідомило “РІА Мелітополь”.

На День знань для школярів провели пропагандистський урок. Дітям казали, що нібито України як держави не існує.

Під час перерви учням запропонували зробити спільне фото. Проте для цього треба було встати на фоні портрета Путіна.