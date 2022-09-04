Про це повідомило “РІА Мелітополь”.
На День знань для школярів провели пропагандистський урок. Дітям казали, що нібито України як держави не існує.
Під час перерви учням запропонували зробити спільне фото. Проте для цього треба було встати на фоні портрета Путіна.
Багато школярів відмовилися від пропозиції. Наступного дня вони вже не прийшли до школи.
За словами мера Мелітополя Івана Федорова, окупанти та колаборанти постійно вмикають гімн Росії у школах. Подібні дії мають намір “промити” мізки дітей, а не навчати їх.
“Навчання у таких школах на другому плані. Головне промити мізки – підняти прапори Росії, прокрутити гімн ворожої країни”, – сказав Іван Федоров.
- 3 вересня на території тимчасово окупованого аеродрому Мелітополя пролунало п’ять гучних вибухів.
- Уродженка Мелітополя й так звана “відьма” після початку повномасштабної російсько-української війни заявила, що переїхала на територію Російської Федерації, адже впевнена, що саме воїни ЗСУ буцімто наражають цивільне населення в Україні на небезпеку, завдаючи ракетних ударів.