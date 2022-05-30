У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області зранку пролунав вибух. Інцидент трапився у центрі міста, де проживає призначений окупантами так званий "губернатор" Євген Балицький.

Про це повідомило місцеве видання “РІА Мелітополь”.

Вибух стався в районі ТЦ “Квартал”. Там знаходиться багатоповерхівка, де мешкає псевдогубернатор Запорізької області.

Центральна площа Мелітополя оточена. Не виключено, що спрацювали диверсанти.

Медики швидкої допомоги несли на ношах поранену жінку. За попередньою інформацією нею може бути дочка покійного брата Євгена Балицького — Євгенія Зайцева. Всього поранення отримали троє осіб.

У мешканців від вибуху тремтіли вікна та стіни в будинках. Спостерігаються клуби чорного диму.