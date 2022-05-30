Про це повідомило місцеве видання “РІА Мелітополь”.
Вибух стався в районі ТЦ “Квартал”. Там знаходиться багатоповерхівка, де мешкає псевдогубернатор Запорізької області.
Центральна площа Мелітополя оточена. Не виключено, що спрацювали диверсанти.
Медики швидкої допомоги несли на ношах поранену жінку. За попередньою інформацією нею може бути дочка покійного брата Євгена Балицького — Євгенія Зайцева. Всього поранення отримали троє осіб.
У мешканців від вибуху тремтіли вікна та стіни в будинках. Спостерігаються клуби чорного диму.
- Нагадаємо, 29 травня у тимчасово окупованому росіянами місті Мелітополь відбувся мітинг проукраїнських активістів. У міському парку містяни співали гімн України.
- Колишню депутатку від “Опозиційного блоку” окупанти призначили “в.о. мера” Мелітополя. Колаборантка вже виступила зі зверненням до громадян та депутатів міськради та заявила про створення “комітету народних обранців”.
- Служба безпеки України оголосила підозру самопроголошеному “губернатору” захопленої частини Запорізької області Євгену Балицькому. Його підозрюють в колабораційній діяльності.