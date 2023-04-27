Про це повідомив мер міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
Близько 5:20 27 квітня міський голова сповістив про вибух у центрі Мелітополя.
“Нетихий ранок у Мелітополі. Одиничний вибух чутно у самому центрі міста. Що на цей раз вибухає в окупантів, з’ясовуємо”, — сказав Федоров.
Згодом в етері телемарафону він заявив, що “ранок для одного з колаборантів Мелітопольщини розпочався у лікарні”.
Вибух, який чули мешканці центральної частини Мелітополя о 5:20, стався біля під’їзду багатоквартирного будинку по вулиці Героїв України 67. Так, за даними Федорова внаслідок вибуху один з керівників окупаційної поліції потрапив до лікарні.
Близько 8:40 мер сповістив про загибель колаборанта.
“Кобзон зустрічає свого “героя”. На концерт відправився колаборант Олександр Міщенко. Помер у лікарні”, — йдеться в повідомленні.
За словами Федорова, до повномасштабного вторгнення Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції. Після окупації перейшов на сторону ворога та завербував своїх співробітників.
- У тимчасово окупованому Мелітополі російські військові розповсюджують листівки щодо евакуації місцевих мешканців до РФ. Людей лякають майбутнім наступом ЗСУ.
- У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни заборонили здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ. Його, своєю чергою, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації.
- Окупаційна “адміністрація” на захоплених росіянами територіях припиняє показ українських телеканалів. У такий спосіб, у Мелітополі та Приазовському транслюється лише російське телебачення.