У тимчасово окупованому Мелітополі внаслідок вибуху біля під’їзду багатоквартирного будинку загинув колаборант та один із керівників окупаційної поліції Олександр Міщенко.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Близько 5:20 27 квітня міський голова сповістив про вибух у центрі Мелітополя.

“Нетихий ранок у Мелітополі. Одиничний вибух чутно у самому центрі міста. Що на цей раз вибухає в окупантів, з’ясовуємо”, — сказав Федоров.

Згодом в етері телемарафону він заявив, що “ранок для одного з колаборантів Мелітопольщини розпочався у лікарні”.

Вибух, який чули мешканці центральної частини Мелітополя о 5:20, стався біля під’їзду багатоквартирного будинку по вулиці Героїв України 67. Так, за даними Федорова внаслідок вибуху один з керівників окупаційної поліції потрапив до лікарні.

Близько 8:40 мер сповістив про загибель колаборанта.

“Кобзон зустрічає свого “героя”. На концерт відправився колаборант Олександр Міщенко. Помер у лікарні”, — йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, до повномасштабного вторгнення Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції. Після окупації перейшов на сторону ворога та завербував своїх співробітників.