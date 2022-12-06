Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
За його словами, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну колаборант очолював місцеву ланку соціалістичної партії та був депутатом Мелітопольської районної ради.
Згодом після окупації Мелітополя Волик став активним “поплічником місцевих гауляйтерів”.
Внаслідок чого, сьогодні о 6 ранку біля його під’їзду пролунав вибух: “На місце вибуху одразу ж приїхали швидкі”, — додав міський голова.
“Вірогідно “рускій мір” відвернувся від колаборанта. Уточнюємо інформацію наскільки сильно підсмажився”, — написав Федоров.
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