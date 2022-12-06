У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух біля під’їзду депутата районної ради та колаборанта Миколи Волика.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

За його словами, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну колаборант очолював місцеву ланку соціалістичної партії та був депутатом Мелітопольської районної ради.

Згодом після окупації Мелітополя Волик став активним “поплічником місцевих гауляйтерів”.

Внаслідок чого, сьогодні о 6 ранку біля його під’їзду пролунав вибух: “На місце вибуху одразу ж приїхали швидкі”, — додав міський голова.