Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, а також колаборант Володимир Рогов у Telegram.
За словами Федорова, після ранкового вибуху в окупованому Мелітополі окупанти “не на жарт заметушилися”.
Він розповів, що росіяни викликали так звану “поліцію” та рятувальників на вулицю Івана Алєксєєва. Там біля пожежної частини нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій. Крім того, окупанти заявили про постраждалого “поліціянта”.
Федоров припустив, що вони перекриють вулицю та шукатимуть “диверсантів”.
Водночас колаборант Рогов написав, що наразі “поліціянта” буцімто госпіталізовано з “травмами різного ступеня тяжкості”.
“Вибух СВП [саморобний вибуховий пристрій] у Мелітополі сьогодні вранці — елемент залякування та спроба терористів УГІЛ [Українська держава Івано-Франківська та Львова — так раніше Рогов запропонував називати Україну — ред.] дестабілізувати ситуацію на звільненій території Запорізької області. Він стався неподалік пожежної частини”, — зазначив колаборант.
- У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) росіяни заборонили здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків РФ. Його, своєю чергою, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина Російської Федерації.
- У Кабінеті Міністрів заарештували 75% акцій ПрАТ “Мелітопольгазу”, керівництво якого одним із перших почало співпрацювати з російськими окупантами.
- Після того, як росіяни показового вивозять українців з тимчасово окупованих територій, більшість з них не потрапляють на підконтрольні владі Україні землі.