22 березня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух поруч із пожежною станцією. Після цього окупанти направили на місце так звану "поліцію" та рятувальників, де, як заявляють знайшли "саморобний вибуховий пристрій".

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, а також колаборант Володимир Рогов у Telegram.

За словами Федорова, після ранкового вибуху в окупованому Мелітополі окупанти “не на жарт заметушилися”.

Він розповів, що росіяни викликали так звану “поліцію” та рятувальників на вулицю Івана Алєксєєва. Там біля пожежної частини нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій. Крім того, окупанти заявили про постраждалого “поліціянта”.

Федоров припустив, що вони перекриють вулицю та шукатимуть “диверсантів”.

Водночас колаборант Рогов написав, що наразі “поліціянта” буцімто госпіталізовано з “травмами різного ступеня тяжкості”.