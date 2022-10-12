Про це повідомив міський голова Іван Федоров у Telegram.
За його словами ранок 12 жовтня для російських окупантів виявився недобрим: “У місті потужний вибух”, — написав Федоров.
За його словами було гучно в різних районах міста, але найсильніше в його північній частині: “На мікрорайоні й Північному переїзді”, — додав мер.
За попередньою інформацією в повітря злетіло авто.
Зауважимо, що в окупованому Мелітополі активно діє український рух спротиву. У такий спосіб, партизани знищують будівлі, де оселяють окупанти та колаборанти, їхні авто тощо.
До прикладу, раніше підірвали авто колаборантки Олени Шапурової, яка була головою так званого “департаменту освіти”. Зрадниця залишилася живою.
- У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники викрали більш як 700 місцевих мешканців
- У Василівці Запорізької області на блокпосту росіяни на виїзд з окупованої території очікують близько 6 тисяч автівок. Людям доводиться жити в машинах понад 10 днів.
- Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що вже упродовж трьох тижнів російські військові майже не пропускають українські вантажі з медикаментами, попри те, що зі сторони РФ на тимчасово окуповані території ліки не завозяться.