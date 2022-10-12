Сьогодні вранці у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. За попередніми даними в повітря злетіло авто.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров у Telegram.

За його словами ранок 12 жовтня для російських окупантів виявився недобрим: “У місті потужний вибух”, — написав Федоров.

За його словами було гучно в різних районах міста, але найсильніше в його північній частині: “На мікрорайоні й Північному переїзді”, — додав мер.

За попередньою інформацією в повітря злетіло авто.

Зауважимо, що в окупованому Мелітополі активно діє український рух спротиву. У такий спосіб, партизани знищують будівлі, де оселяють окупанти та колаборанти, їхні авто тощо.

До прикладу, раніше підірвали авто колаборантки Олени Шапурової, яка була головою так званого “департаменту освіти”. Зрадниця залишилася живою.