Триває триста сорок дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. У Мелітополі Запорізької області російські загарбники примушують працівників державних установ, які отримали громадянство РФ, відмовитись від українського громадянства у письмовій формі й водночас погрожують їм звільненням з роботи.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби російські війська завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів. Здійснили 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Очакова на Миколаївщині та Антонівки Херсонської області. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

На Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається незмінною, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Заруцьке, Попівка і Садки Сумської області та Стрілеча, Мороховець, Зелене, Нескучне, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Красне Перше, Новомлинськ і Кам’янка на Харківщині;

, , та напрямках ситуація залишається незмінною, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Заруцьке, Попівка і Садки Сумської області та Стрілеча, Мороховець, Зелене, Нескучне, Вовчанськ, Бударки, Вільхуватка, Красне Перше, Новомлинськ і Кам’янка на Харківщині; На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневий вплив потрапили райони більш як 30 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Гряниківка, Кучерівка, Котлярівка, Крохмальне, Вишневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське, Піщане, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині;

та напрямках під вогневий вплив потрапили райони більш як 30 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Гряниківка, Кучерівка, Котлярівка, Крохмальне, Вишневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське, Піщане, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині; На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Миколаївка, Ступочки, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Веселе Донецької області. А загалом – понад 15 населених пунктів;

напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське, Миколаївка, Ступочки, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Веселе Донецької області. А загалом – понад 15 населених пунктів; На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Мар’їнка, Новомихайлівка, Богоявленка, Вугледар, Велика Новосілка, Золота Нива та Нескучне Донецької області;

та напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Мар’їнка, Новомихайлівка, Богоявленка, Вугледар, Велика Новосілка, Золота Нива та Нескучне Донецької області; На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Малі Щербаки і Степове Запорізької області;

напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Малі Щербаки і Степове Запорізької області; На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали 17 населених пунктів. Зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Зміївка, Новоберислав, Козацьке, Іванівка, Микільське, Антонівка та Херсон.

Натомість авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також українські захисники знищили російський штурмовик СУ-25 та ворожий БПЛА типу “Орлан”.