Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.
Нещодавно, 6 червня російські військові приїхали до ТОВ “Арон-М” та оглянули його холодильники. Вони виявилися придатними для переобладнання в морг. Згодом військові повідомили керівництво компанії про “рішення щодо тимчасового їх використання на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців”.
Варто зазначити, що тривале зберігання тіл убитих означає, що російське керівництво хоче приховати реальні масштаби втрат своєї армії.
- Нагадаємо, що за час широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 31 500 своїх армійців та тисячі одиниць різноманітної військової техніки.
- Також росіяни складають тіла своїх вбитих військових на імпровізованих “звалищах”, де трупів настільки багато, що “гори” досягають двох метрів заввишки.