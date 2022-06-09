У Мелітополі росіяни шукають холодильники для зберігання трупів своїх солдатів. Наразі міський м’ясокомбінат, який переобладнали у морг, вщент заповнений тілами росіян і більше не може приймати нові.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

Нещодавно, 6 червня російські військові приїхали до ТОВ “Арон-М” та оглянули його холодильники. Вони виявилися придатними для переобладнання в морг. Згодом військові повідомили керівництво компанії про “рішення щодо тимчасового їх використання на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців”.

Варто зазначити, що тривале зберігання тіл убитих означає, що російське керівництво хоче приховати реальні масштаби втрат своєї армії.