Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив у Facebook.
“Міська телевежа, як і міські вежі радіозв’язку, знаходяться під контролем окупантів міста Мелітополя, тих людей, які сьогодні по периметру контролюють місто, – озброєних військ РФ”, – наголосив мер міста.
Він наголосив, що ні контент, який поширюється через радіостанції, ані відеоконтент не мають змоги контролювати влада міста та виконавчий комітет міста.
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