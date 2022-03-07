У Мелітополі міська телевежа та вежі радіозв'язку знаходяться під контролем російських терористів.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив у Facebook.

“Міська телевежа, як і міські вежі радіозв’язку, знаходяться під контролем окупантів міста Мелітополя, тих людей, які сьогодні по периметру контролюють місто, – озброєних військ РФ”, – наголосив мер міста.

Він наголосив, що ні контент, який поширюється через радіостанції, ані відеоконтент не мають змоги контролювати влада міста та виконавчий комітет міста.