У тимчасово окупованому Мелітополі виявили 58 так званих "керівників виборчих комісій" для проведення псевдореферендуму про приєднання окупованих територій до складу РФ.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров у етері національного телемарафону.

“Ми підготували подання до Кабміну щодо застосування до зрадників економічних санкцій. Їхні будинки, квартири, дачі, земельні ділянки, автомобілі будуть заарештовані. А їхні банківські рахунки — заблоковані”, — написав він.

Паралельно зрадниками займаються українські спецслужби. За словами Федорова на них чекає позбавлення волі строком до 10 років з можливою конфіскацією майна.

Колаборантів також вдалося знайти завдяки мелітопольцям, які постійно інформують законну владу міста на спеціальну пошту: “Кожен, хто вирішив вислужитись перед кремлівським начальством, отримає по “заслугах” від українського правосуддя”, — запевнив Федоров.

Раніше мер заявляв, що сили спротиву продовжують “не просто натякати, а вибухово заявляти окупантам, що їм тут не раді”. Також партизани знищують все, що хоч якось пов’язане з підготовкою до псевдореферендуму, партизани знищують на місці. Наприклад, 25 серпня вночі, підірвано штаб окупантів у селищі Приазовське Мелітопольського району. Саме там росіяни готувались до “голосування” та видавали російські паспорти.