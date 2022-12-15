На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники посилюють терор, відтак із 1 січня 2023 року окупанти хочуть заборонити використання гривні у Мелітополі.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, після кожної вдалої операції Збройних сил України й сил спротиву російські окупанти посилюють терор проти цивільного населення.

“Після знищення кубла загарбників в “Привале охотника”, в місті посилилися фільтраційні заходи. Перевіряють мобільні телефони, автівки, людей забирають “на підвал”, – розповів Іван Федоров.

А також зазначив, що з 1 січня загарбники планують посилити й економічний терор – заборонять обіг гривні й прирівняють його до “Федерального злочину”.

Мер Мелітополя розповів, що місцевих мешканців, які й так через окупацію опинилися на межі виживання, змушують міняти гривню на рублі по вкрай невигідному курсу. А різницю забирають собі місцеві колаборанти і їхні московські куратори.

Зазначимо, що Мелітополь відомий як ворота до Криму через його розташування на перехресті двох основних магістралей і важливої ​​залізничної лінії, що з’єднує Росію з цим півостровом та рештою території, яку вона займає на півдні України.

Розбитий міст у Мелітополі 12 грудня ввечері – вчинок, який і українські, і російські офіційні особи приписували силам Києва – дві опори, що підтримували проліт, було підірвано. Руйнування мосту перекрило ключовий російський маршрут постачання до Мелітополя з півдня.

Мелітополь був одним із перших міст, яке російські війська захопили на початку повномасштабної війни, що було суттєвою частиною їх бажаного сухопутного мосту вздовж Азовського моря, що з’єднує дві частини України, які вони або їхні ставленики захопили в 2014 році: Крим, а також частини Донбасу на сході.

Захоплення міста та його транспортних вузлів розірвало б цей міст і ускладнило б поповнення та посилення російських сил на півдні України, але зробити це – складне завдання. Найближча місцевість, яку утримують українські сили, знаходиться приблизно в 40 милях на північ від Мелітополя.