Про це повідомив в міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Вибухи трапилися вночі в селищі Мирному Мелітопольського району. У результаті зруйновано одну з будівель. У ній велася підготовка до псевдореферендуму.
Знищена база однієї з найбільших в окупантів. Стосовно втрат ворога інформацію мають надати пізніше.
“Чергова вибухова ніч у Мелітополі та селищі Мирне Мелітопольського району. О першій годині мешканці всіх районів чули гучні вибухи”, – написав Федоров.
Через вибухи “у деяких домах тремтіли вікна і посипалася штукатурка”.
- Російські окупаційні війська зосередили зусилля на Бахмутському напрямку. Ворог намагався прорватися на шести напрямках, але не мав успіху.
- Росія майже на 140 тисяч осіб планує збільшити чисельність своїх збройних сил з метою компенсувати кількість ліквідованих або травмованих на війні своїх військових.
- РФ планує розгорнути додаткові добровольчі батальйони задля зміни становища на Півдні та Сході. Проте, Інститут вивчення війни сумнівається в ефективності цієї ініціативи, попри новішу зброю.