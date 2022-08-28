У Мелітополі стався потужний вибух на одній з військових баз російських окупантів. Вона знаходилася на території заводу "Автокольорлит".

Про це повідомив в міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Вибухи трапилися вночі в селищі Мирному Мелітопольського району. У результаті зруйновано одну з будівель. У ній велася підготовка до псевдореферендуму.

Знищена база однієї з найбільших в окупантів. Стосовно втрат ворога інформацію мають надати пізніше.