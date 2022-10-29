Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

За його словами, російські окупанти вирішили привласнити мережу магазинів “Меблі нова”. Роблять загарбники це через фейкову структуру зі складною і беззмістовною назвою, головна задача якої виявляти й незаконно відбирати успішні підприємства.

Іван Федоров розповів, що загарбники незаконно привласнюють промислові підприємства, успішні виробництва та загалом все, що може приносити прибуток. А те, що прибуток не приносить, просто розкрадають і розпродують.

“Отже, впевнюємося – всі окупанти однакові. Тільки хтось задовольняється вкраденим унітазом, а комусь потрібен завод. Але фінал для них буде єдиний – суд в кращому випадку. Віримо в ЗСУ. Чекаємо на деокупацію!”, – підсумував міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Крім того, у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку росіяни намагаються провести так звану “інвентаризацію” порожніх квартир. У під’їздах окупанти розміщують оголошення про наявність порожнього житла. Туди планують заселяти представників так званої “адміністрації” та військових армії РФ.

Також в останні місяці росіяни не виплачують заробітні плати містянам, які влаштувалися на комунальні підприємства.