У Мелітопольському та Василівському районах Запоріжжя військові РФ втратили понад 270 осіб пораненими.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Протягом 2 грудня, в Мелітопольському та Василівському районах Запорізької області, окупанти втратили понад 270 осіб пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, 2 грудня у Старобільську Луганської області втрати росіян склали близько 30 військовослужбовців пораненими та 14 загиблими.

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу армії РФ.

Також поблизу Підгородного Донецької області було збито російський літак.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два пункти управління, склад боєприпасів та два райони зосередження особового складу та ОВТ російських військ.

Військові відзначили, що зі свого боку армія РФ здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій та продовжує наступати на Авдіївському і Бахмутському напрямках.

Росіяни завдали два ракетні та десять авіаційних ударів, а також здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ.