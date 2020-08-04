Про це він сказав в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Політтехнолог раніше критикував політику ОП, “слуг народу” і Володимира Зеленського, але пізніше став антикризовим радником глави Офісу президента Андрія Єрмака, незважаючи на те, що в одному зі своїх блогів називав його “темним демоном за спиною у Зеленського”.

Свій прихід в ОП Подоляк пов’язує з тим, що українське керівництво потребувало “погляду збоку”.

“Завжди, коли ти вже знаходишся всередині системи, то ти починаєш весь час реагувати на ситуативні подразники, поглинаючись і не бачачи себе з боку. Тобі важко зрозуміти, що потрібно перебудовувати щось … Хлопці (ОП) намагаються розбавити команду збоку, щоб бачити помилки, які накопичилися, вносити правки”, – розповів Подоляк.

За його словами, до призначення радником Єрмака, він не був з ним знайомий на дружньому рівні.

“У мене є правило: в Україні ніяким бізнесом не займатися”, – пояснив свою позицію Подоляк.

На відео з 4:45

Про те, що політтехнолог Михайло Подоляк став радником голови ОПУ, стало відомо в квітні 2020 року.

Згідно з даними в ЗМІ, за часів президента Віктора Януковича в якості політичного консультанта Подоляк брав участь у прес-конференції адвокатів Юрія Іванющенка, якого називали “Юрою Єнакіївським”. На цій прес-конференції адвокати Іванющенка наполягали, що їхній клієнт не здійснював ніяких кримінальних злочинів.

Працюючи у виданні “Обозреватель”, у червні 2011-го року Подоляк став одним із небагатьох журналістів, яких запросили в Межигір’я на інтерв’ю Віктора Януковича (разом із Савіком Шустером, Євгеном Кисельовим, Олександром Ткаченком, Ігорем Гужвою та Андрієм Куликовим). Тоді Подоляк поставив запитання, “як зробити простого українця психологічно готовим бути законослухняним” і чи готова команда Януковича відповідати на інформаційні виклики. Те інтерв’ю запам’яталося і “пробіжкою” Януковича по пеньках перед журналістами.

За підсумками інтерв’ю Подоляк писав, що Янукович “провів неспішний діалог про досить широке коло проблем, використовував дуже навіть відверту стилістику, абсолютно не відмовляючись від гостроти власних оцінок”, а також “рельєфно і відверто міркував про… недосконалість нинішньої державної інфраструктури в Україні”.

У 2015 році під час місцевих виборів Подоляк займався просуванням “Руху за реформи” та його лідера Сергія Думчева. Тоді Київ заполонили бігборди Думчева (в рекламі використовувалося зображення носорога). В інтерв’ю ЗМІ Думчев розповідав, що витратив на кампанію трохи більше 100 мільйонів гривень, а автором ідеї з носорогом був політтехнолог Михайло Подоляк. Незважаючи на широку рекламну кампанію, Думчев мерські вибори в Києві не виграв.