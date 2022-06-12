Пані Світлана, мати 21-річної волонтерки та парамедика "Пташки" Катерини, розповіла, що з перших днів знала, що її донька знаходилася на "Азовсталі". Попри красний диплом Тернопільського мистецького ко­леджу ім. Соломії Крушельницької дівчина обрала для себе інший шлях.

Про це повідомило місцеве видання “Високий замок“.

“Пташка” стала відомою, коли у мережу потрапило відео, де дівчина співала та підіймала настрій захисникам Маріуполя у перервах між боями. Катерина є акторкою народного драма­тичного театру-студії, поетесою, викона­вицею класичних арій і патріотичної кла­сики, крім того, вона ще парамедик.

За словами мати Світлани, дівчина не військовослужбо­вець та не укладала контракту на службу, а пішла туди добровільно. “Пташка” вміє надавати лікарську допомогу в екстремальних ситуаціях.

“Катрусі у житті доводилося нелегко. Дехто її не сприймав у колективі, бо за­вжди була на боці справедливості. Коли бачила, що хтось ображає слабшого, за­вжди ставала на його бік. У нашій сім’ї так заведено: допомагаємо тим, хто цьо­го потребує”, — розповіла жінка.

Мати “Пташки” зазначила, що до 19 травня вона знала “про кожен її крок”, хоча у мережі писали, що Світлана випадково дізна­лася про її перебування у Маріуполі.

“При спілкуванні завжди питала у мене поради. Не було такого, аби щось одне від іншого приховували. Я так змал­ку привчила своїх дітей (у мене є ще старший син): краще я буду знати все від вас, ніж від когось. Діти навчені казати мені правду, якою гіркою вона не була б”, — згадувала Світлана.

На початку Катерина перебувала в іншому місці на території Донецької об­ласті. На Сході країни вона пробула майже рік, а опинилася в Маріуполя з початком повномасш­табної війни.

“Як парамедик допомагала тамтешнім людям. У тому пеклі рятувала цивільних, військових…” — додала мати “Пташки”.

Вона згадувала, що у Катерини “академічний голос, академічний спів”, але вона обрала собі інший шлях. Мати зізналася, що дівчина сама має зрозуміти чого хоче від життя, тому її не змушували до чогось, а навпаки підтримували та допомогали.

“Того дня, коли вони виходили (з “Азовсталі” – ред.), у нас з нею було телефонне листування. Не можу переказати вам його зміст. Скажу коротко: це були слова моральної під­тримки. За найменшої нагоди Катруся була на зв’язку зі мною. Заспокоювала і дякувала за те, що я в неї є. Казала, що з нею все буде гаразд…” — зауважила Світлана.

Мати “Пташки” працює та допомагає фронту, щоб відірватися “від своїх тривог”. Вона розповіла, що Катерина дійсно має тату з маленькою пташкою, яку зробила за власним ескізом.

“У мене є вже замовлення від донечки – вареники із сиром, бісквітний торт з ви­шнями і мої домашні булочки. Коли ще у нас з Катрусею був зв’язок, вона казала: “Мамо, я приїду і захочу твоїх булочок…” — розповіла Світлана, як готується зустрічати доньку після її визволення.