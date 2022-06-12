Про це повідомило місцеве видання “Високий замок“.
“Пташка” стала відомою, коли у мережу потрапило відео, де дівчина співала та підіймала настрій захисникам Маріуполя у перервах між боями. Катерина є акторкою народного драматичного театру-студії, поетесою, виконавицею класичних арій і патріотичної класики, крім того, вона ще парамедик.
За словами мати Світлани, дівчина не військовослужбовець та не укладала контракту на службу, а пішла туди добровільно. “Пташка” вміє надавати лікарську допомогу в екстремальних ситуаціях.
“Катрусі у житті доводилося нелегко. Дехто її не сприймав у колективі, бо завжди була на боці справедливості. Коли бачила, що хтось ображає слабшого, завжди ставала на його бік. У нашій сім’ї так заведено: допомагаємо тим, хто цього потребує”, — розповіла жінка.
Мати “Пташки” зазначила, що до 19 травня вона знала “про кожен її крок”, хоча у мережі писали, що Світлана випадково дізналася про її перебування у Маріуполі.
“При спілкуванні завжди питала у мене поради. Не було такого, аби щось одне від іншого приховували. Я так змалку привчила своїх дітей (у мене є ще старший син): краще я буду знати все від вас, ніж від когось. Діти навчені казати мені правду, якою гіркою вона не була б”, — згадувала Світлана.
На початку Катерина перебувала в іншому місці на території Донецької області. На Сході країни вона пробула майже рік, а опинилася в Маріуполя з початком повномасштабної війни.
“Як парамедик допомагала тамтешнім людям. У тому пеклі рятувала цивільних, військових…” — додала мати “Пташки”.
Вона згадувала, що у Катерини “академічний голос, академічний спів”, але вона обрала собі інший шлях. Мати зізналася, що дівчина сама має зрозуміти чого хоче від життя, тому її не змушували до чогось, а навпаки підтримували та допомогали.
“Того дня, коли вони виходили (з “Азовсталі” – ред.), у нас з нею було телефонне листування. Не можу переказати вам його зміст. Скажу коротко: це були слова моральної підтримки. За найменшої нагоди Катруся була на зв’язку зі мною. Заспокоювала і дякувала за те, що я в неї є. Казала, що з нею все буде гаразд…” — зауважила Світлана.
Мати “Пташки” працює та допомагає фронту, щоб відірватися “від своїх тривог”. Вона розповіла, що Катерина дійсно має тату з маленькою пташкою, яку зробила за власним ескізом.
“У мене є вже замовлення від донечки – вареники із сиром, бісквітний торт з вишнями і мої домашні булочки. Коли ще у нас з Катрусею був зв’язок, вона казала: “Мамо, я приїду і захочу твоїх булочок…” — розповіла Світлана, як готується зустрічати доньку після її визволення.
- Нагадаємо, вночі 5 травня на своїй сторінці у Facebook захисник Маріуполя під іменем Nik Mark опублікував відео, яка у підземеллях “Азовсталі” – третього металургійного підприємства України, бійці гуртом виконують повстанські пісні “Зродились ми великої години” та “Батько наш Бандера”. Зокрема заспівує композиції захисниця Катерина – 21-річна дівчина.
- Дружина одного з захисників Маріуполя, які вийшли з “Азовсталі”, заявила про телефонні погрозиз боку росіян.
- РФ почала процедуру передачі Україні тіл бійців, котрі загинули на заводі “Азовсталь” під час оборони заблокованого Маріуполя. Десятки загиблих привезли до Києва для експертизи ДНК.
- Третій командир полку “Азов”, військовий Максим Жорін констатував обмін 220 тілами захисників Маріуполя. Тіла у жахливому стані, тому для того, щоб когось опізнати, потрібні будуть місяці.