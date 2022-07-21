Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, після отриманого позитивного тесту на COVID-19, заявив, що почувається добре.

Про це йдеться у відеозверненні президента США в Instagram.

“Я думаю, ви чули, що сьогодні зранку я отримав позитивний тест на COVID. Але я двічі вакцинувався й отримав дві бустерні дози, тож симптоми – легкі”, – наголосив Байден.

Глава Білого дому подякував усім, хто висловив стурбованість через його здоров’я.

Байден запевнив, що у нього все добре, зауважив, що виконує багато роботи та продовжить виконувати свої обов’язки. Закликав “зберігати віру” та наголосив, що “усе буде добре”.

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Раніше речниця Білого дому Карін Жан-П’єр та координатор Білого дому із боротьби з пандемію COVID Др. Ашіш Джа зазначили, що Байден відчуває незначні симптоми та працює дистанційно.

У пресслужбі Білого дому наголосили, що адміністрація щоденно надаватиме оновлену інформацію про стан президента, оскільки він продовжує виконувати всі повноваження – попри те, що перебуває в ізоляції.