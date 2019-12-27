Кандидат на пост губернатора Львівської області за версією "слуги народу" Олександра Дубинського Маркіян Лубківський заявив, що не має намірів працювати в ОДА.

Про це Лубківський повідомив на своїй сторінці в фейсбук.

Напередодні народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубинський в своєму Telegram-каналі оприлюднив список можливих кандидатів на пост голови Львівської облдержадміністрації.

“Давно в нашій команді не було нових облич, погодьтеся. Тому поправлю недопрацювання колег з прес-служби, і повідомлю вам про 2 кандидатів в шорт-листі на губернатора Львівської області. Людина того самого Дубневича якийсь Лозинський. І 30 номер в списку БЮТ Лубківський”, — написав Дубинський.

Йдеться про виконуючого обов’язки начальника Львівської митниці Олега Лозинського, першого заступника голови Львівської ОДА Василя Лозинського або їх однофамільця — незрозуміло. Обидва Лозинських ситуацію не коментували.

У свою чергу Маркіян Лубківський у відповідь на заяву Дубінського заявив, що не збирається працювати у Львівській ОДА, а самого нардепа назвав “фантазером”.

“Хочу внести ясність: жодних розмов зі мною про посаду голови Львівської обласної державної адміністрації ніколи не було, тому й про присутність у якихось “шорт-лістах” складно говорити. І найголовніше: у мене немає намірів працювати у Львівській ОДА при всій любові до мого рідного Львова і дорогих львів’ян. Усім фантазерам і не лише їм Веселих Свят!”, — написав він.