Мер Умані Олександр Цебрій заявив, що у нього коронавірус. Діагноз підтвердився в ході ПЛР-тестування.

Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.

За словами чиновника, в четвер, 8 жовтня, він отримав позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Зараз міський голова перебуває на лікуванні у відділенні Уманської інфекційної лікарні.

“Хочу повідомити, що не зважаючи на позитивний результат тесту я продовжую передвиборчу кампанію, як кандидат на посаду міського голови міста Умань”, – додав він.

Напередодні Цебрій потрапив у інфекційне відділення місцевої лікарні з симптомами коронавірусу. У політика відібрали зразки біоматеріалів для проведення тесту. В ході досліджень було підтверджено діагноз COVID-19.