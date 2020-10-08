Про це він повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook.
За словами чиновника, в четвер, 8 жовтня, він отримав позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус. Зараз міський голова перебуває на лікуванні у відділенні Уманської інфекційної лікарні.
“Хочу повідомити, що не зважаючи на позитивний результат тесту я продовжую передвиборчу кампанію, як кандидат на посаду міського голови міста Умань”, – додав він.
Напередодні Цебрій потрапив у інфекційне відділення місцевої лікарні з симптомами коронавірусу. У політика відібрали зразки біоматеріалів для проведення тесту. В ході досліджень було підтверджено діагноз COVID-19.
- Нагадаємо, що 1 жовтня голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко повідомив, що інфікувався коронавірусом. Він зазначив, що звернувся до лікаря, який зробив йому комп’ютерну томографію, де був висновок “схоже на COVID-19”.