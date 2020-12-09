Очікується, що наступні флагманські телефони Samsung - Galaxy S21, S21 Plus і S21 Ultra - з'являться в січні цього року, але в мережі вже опублікували три коротких відеоролика-тизера нових смартфонів.

Про це пише The Verge.

Хоча ці ролики дають занадто мало інформації про майбутні смартфони, вони ясно дають зрозуміти, чого очікувати від їх дизайну. Телефони будуть гладкими, обтічними новими камерами, які зливаються з бічними сторонами. У Galaxy S21, S21 Plus буде три камери, а у S21 Ultra – п’ять.

Крім того, у S21 Ultra буде вигнутий екран замість плоских панелей, як на S21 і S21 Plus, а назви всіх трьох телефонів включають “5G”, відповідно, вони будуть підтримувати цю мережу.

Передбачається, що Ultra також матиме покращений сенсор камери на 108 МП і два телеоб’єктива, один з 3-кратним оптичним збільшенням і один з 10-кратним оптичним збільшенням. При цьому, його основна камера і надширока камера, ймовірно, будуть використовувати одні і ті ж 12-мегапіксельні датчики у всій лінійці.