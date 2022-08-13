Американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові фото військового аеродрому "Зябровка" у Білорусі після того, як у ніч на 11 серпня там пролунали вибухи.

Знімки опублікували у Twitter-акаунті Maxar Technologies.

Опубліковані фото зроблені 12 серпня, тобто наступного дня після вибухів.

На них можна помітити наслідки вибухів на злітно-посадковій смузі, які схожі на контури літака. Окрім цього помітно, що поруч з місцем пожежі вигоріла вся рослинність, зауважили в американській компанії.

Це свідчить про те, що заява міноборони Білорусі, що пожежа та вибухи на аеродромі начебто є наслідками займання двигуна однієї з одиниць техніки – неправдива. Насправді пожежа та вибухи могли бути наслідком підпалу.

Додамо, що нещодавно моніторингова група “Беларускі Гаюн”, яка слідкує за пересуванням російської військової техніки територією Білорусі, показала відео вибухів на аеродромі “Зябровка” у Гомельській області.

На кадрах видно чіткий великий спалах, не схожий на “загоряння двигуна”. Зазначається, що відео зняли вночі 11 серпня на відстані близько 20-25 км від аеродрому. Усього зафіксували не менше 8 спалахів.

Як зазначив “Беларускі Гаюн”, на аеродромі у Зябрівці знаходяться угруповання ЗС РФ із великою кількістю техніки: близько 10 одиниць ЗРК С-400 “Тріумф”, дві одиниці ЗРГК “Панцир”, а також ОТРК “Іскандер”, танки та БМП.