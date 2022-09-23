Михайло Діанов, який боронив Маріуполь, поранив руку та не отримав належної допомоги у полоні після виходу з "Азовсталі". Військовому необхідна операція. Наразі йому не вистачає 4 сантиметри кістки у руці.

Про це повідомила журналістка “Цензор.Нет” Віолетта Кіртока, яка опублікувала світлину ушкодженої руки.

“Коли я відкрила цей знімок, мені самій стало боляче фізично. Що пережили ці незламні люди. Тепер їм потрібна наша допомога. Різна. Грошова. Моральна. Соціальна. Медична”, — написала Кіртока.

Сестра Михайла, Альона Лаврушко підтвердила, що на фото – справді її брат. У коментарі “Українській правді” вона сказала, що фізичний стан військового важкий. Михайло безмежно радий, що він повернувся. Наразі Михайло перебуває у Київському військовому госпіталі.

“Найперше, що йому потрібно — це набрати вагу. Це основне, тому що його фізичний стан не дозволяє зробити йому зараз операцію. У нього є проблема з рукою, може бути загноєння. Далі потрібно зробити операцію, вставити пластину на кістку, тому що в нього не вистачає 4 сантиметрів кістки в руці й це все треба виправляти”, — пояснила жінка.

На окупованих територіях Михайлу, як і багатьом іншим пораненим, не надавали належної медичної допомоги: “Йому витягнули апарат з руки, без наркозу, без нічого — іржавими плоскогубцями. Витягували цей метал з руки плоскогубцями. Отака була допомога нашим хлопцям”, — розповіла сестра військового.