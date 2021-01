У мережі сміються над республіканцем Тедом Крузом, який осоромився заявою про Паризьку угоду

Про це повідомляють #Букви.

У середу ввечері, через кілька годин після інавгурації президента Джо Байдена і відразу після того, як 46-й президент підписав указ про приєднання до Паризької угоди про зміну клімату, Круз написав в Twitter:

“Приєднуючись до Паризької угоди з клімату, президент Байден показує, що його більше цікавить думка мешканців Парижа, ніж робота жителів Піттсбурга. Ця угода мало вплине на клімат і завдасть шкоди засобам для існування американців”.

By rejoining the Paris Climate Agreement, President Biden indicates he’s more interested in the views of the citizens of Paris than in the jobs of the citizens of Pittsburgh. This agreement will do little to affect the climate and will harm the livelihoods of Americans. — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) January 20, 2021

Заява Круза про те, що угода була створено для жителів Парижа, не тільки невірна, але і неоригінальна. Ще в 2017 році цю ж думку висловив експрезидент Дональд Трамп, коли оголосив, що США вийдуть з угоди.

“Я був обраний представляти громадян Піттсбурга, а не Парижа”, – сказав він тоді.

Мер Піттсбурга Білл Педуто відкинув заяву Трампа, зазначивши: “Можу запевнити вас, що ми будемо слідувати керівним принципам Паризької угоди щодо наших людей, нашої економіки і майбутнього”.

А в середу ввечері Педуто довелося коментувати заяви Круза:

“Ти жартуєш, чи що? Ось і знову…” – зазначив він.

Are you kidding me? Here we go, again… https://t.co/3WDuRqHFyX — bill peduto (@billpeduto) January 21, 2021

Але Педуто був не єдиною відомим людиною, яка виступила проти заяви Круза.

Конгресвумен Олександрія Окас-Кортес закликала Круза не підбурювати повстання проти США.

“Хороший твіт, сенатор Круз! Невеликий питання: чи вважаєте ви, що Женевська конвенція була присвячена поглядам жителів Женеви? Я прошу заради всіх, хто вважає, що сенатори США повинні бути компетентними і не підривати наш вибір, не підбурювати повстання проти Сполучених Штатів”.

Nice tweet Sen. Cruz! Quick question: do you also believe the Geneva Convention was about the views of the citizens of Geneva? Asking for everyone who believes US Senators should be competent and not undermine our elections to incite insurrection against the United States https://t.co/mMf8iDo72G — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 21, 2021

Актриса Кеті Бренд висміяла заяву Круза, провівши паралель з Версальським договором.

“Не можу повірити, що Версальський договір приніс мир тільки громадянам Версаля, а всім іншим довелося боротися в Першій світовій війні”.

Can’t believe The Treaty of Versailles only brought peace to the citizens of Versailles and everyone else had to carry on fighting in World War 1. https://t.co/r0N4nN2Qmc — Katy Brand (@KatyFBrand) January 21, 2021

Журналіст Джейк Таппер зазначив, що “після голосування за позбавлення виборчих прав всієї співдружності Пенсільванії на основі брехні і теорій змови, Круз висловлює занепокоєння за громадян Піттсбурга”.

After voting to disenfranchise the entire commonwealth of Pennsylvania based on lies and conspiracy theories, Cruz expresses concern for the citizens of Pittsburgh. https://t.co/YQvBrV9PT9 — Jake Tapper (@jaketapper) January 21, 2021

Політичний активіст Фемі Олуволе написав:

“Є дурні, а ще є Тед Круз. Для довідки: Римський договір не стосувався Риму, Версальський договір – не торкався Версаля. Я міг би продовжити… Судячи з усього, в Америці у правих теж вистачить експертів… Чорт забирай”.

There’s stupid and then there’s @SenTedCruz… For future reference, the Treaty of Rome wasn’t about Rome, the Treaty of Versailles wasn’t about Versailles. I could go on… Apparently the right-wingers have had enough of experts over in America too… Bloody hell. 😬 pic.twitter.com/ux4dYYA4g5 — Femi😷 (@Femi_Sorry) January 21, 2021

Пожартувала над Крузом і еко-активістка Грета Тунберг:

“Така щаслива, що США нарешті приєдналися до Піттсбурзької угоди. Ласкаво просимо!”

So happy that USA has finally rejoined the Pittsburgh Agreement. Welcome back! — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 21, 2021