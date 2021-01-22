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У мережі сміються над республіканцем Тедом Крузом, який осоромився заявою про Паризьку угоду

Сенатор-республіканець Тед Круз осоромився заявою про Паризьку кліматичну угоду. Тепер над ним сміються у мережі.

П’ятниця, 22 січня 2021, 12:41

Про це повідомляють #Букви.

У середу ввечері, через кілька годин після інавгурації президента Джо Байдена і відразу після того, як 46-й президент підписав указ про приєднання до Паризької угоди про зміну клімату, Круз написав в Twitter:

“Приєднуючись до Паризької угоди з клімату, президент Байден показує, що його більше цікавить думка мешканців Парижа, ніж робота жителів Піттсбурга. Ця угода мало вплине на клімат і завдасть шкоди засобам для існування американців”.

Заява Круза про те, що угода була створено для жителів Парижа, не тільки невірна, але і неоригінальна. Ще в 2017 році цю ж думку висловив експрезидент Дональд Трамп, коли оголосив, що США вийдуть з угоди.

“Я був обраний представляти громадян Піттсбурга, а не Парижа”, – сказав він тоді.

Мер Піттсбурга Білл Педуто відкинув заяву Трампа, зазначивши: “Можу запевнити вас, що ми будемо слідувати керівним принципам Паризької угоди щодо наших людей, нашої економіки і майбутнього”.

А в середу ввечері Педуто довелося коментувати заяви Круза:

“Ти жартуєш, чи що? Ось і знову…” – зазначив він.

Але Педуто був не єдиною відомим людиною, яка виступила проти заяви Круза.

Конгресвумен Олександрія Окас-Кортес закликала Круза не підбурювати повстання проти США.

“Хороший твіт, сенатор Круз! Невеликий питання: чи вважаєте ви, що Женевська конвенція була присвячена поглядам жителів Женеви? Я прошу заради всіх, хто вважає, що сенатори США повинні бути компетентними і не підривати наш вибір, не підбурювати повстання проти Сполучених Штатів”.

Актриса Кеті Бренд висміяла заяву Круза, провівши паралель з Версальським договором.

“Не можу повірити, що Версальський договір приніс мир тільки громадянам Версаля, а всім іншим довелося боротися в Першій світовій війні”.

Журналіст Джейк Таппер зазначив, що “після голосування за позбавлення виборчих прав всієї співдружності Пенсільванії на основі брехні і теорій змови, Круз висловлює занепокоєння за громадян Піттсбурга”.

Політичний активіст Фемі Олуволе написав:

“Є дурні, а ще є Тед Круз. Для довідки: Римський договір не стосувався Риму, Версальський договір – не торкався Версаля. Я міг би продовжити… Судячи з усього, в Америці у правих теж вистачить експертів… Чорт забирай”.

Пожартувала над Крузом і еко-активістка Грета Тунберг:

“Така щаслива, що США нарешті приєдналися до Піттсбурзької угоди. Ласкаво просимо!”

ДОВІДКА. Паризька кліматична угода була ухвалена 12 грудня 2015 року на Конференції ООН з проблем клімату, яка проходила в Парижі (Франція). Документ підписали представники більш ніж 190 країн світу. Угода замінила Кіотський протокол, термін дії якого закінчується в 2020 році.

Одна з цілей Паризької угоди – не допустити підвищення середньої глобальної температури на планеті більше, ніж на 1,5 градуса за Цельсієм. Цей поріг вчені вважають точкою неповернення, після якої людство вже не зможе контролювати катастрофічні наслідки змін клімату.

Нагадаємо, у свій перший день перебування на посаді президент Джо Байден підписав пакет розпоряджень, в яких він робив все: від скасування заборони на поїздки мусульманам до скасування виходу США з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і Паризької угоди по клімату. Останнє є важливим кроком в боротьбі з глобальним потеплінням.

  • Раніше США стали першою країною в світі, яка офіційно вийшла з Паризької кліматичної угоди. Під час виборчої кампанії Джо Байден пообіцяв, що в разі обрання поверне країну в число учасників Паризької угоди по клімату.
  • Організація Об’єднаних Націй (ООН) у своєму новому звіті зазначає, що до 2030 року зміни клімату коштуватимуть світу близько 20 мільярдів доларів щорічно.
Теги: клімат, мережа, Паризька кліматична угода, республіканець, сенатор, Тед Круз

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