Про це у Facebook написала шеф-редактор сайту Наталія Лігачова.

“Десь годину тому сайт “Детектор медіа” зник. Наші адміни на даний момент виявили, що “Український Хостинг” сервер, на якому розміщувався сайт ДМ, обнулив для передачі іншому клієнту, і зараз там активно встановлюють нову операційну систему. На наші звернення до них не реагують. Цей сервер – більш потужний, ніж був до цього – ми в середині грудня у них тільки-тільки орендували. Шок!”, – написала шеф-редактор пізно ввечері 2 січня.

Вона від імені редакції вибачилася перед читачами і повідомила, що сайт незабаром буде відновлений, але на іншому сервері і без текстів за 2 січня. Також вона сподівається, що інцидент – просто помилка, а не цілеспрямовані дії “Українського хостингу”.

Лігачова зазначила, що як і раніше на іншому сервері працюють сайти:

https://ms.detector.media/

https://stv.detector.media/

https://video.detector.media/

та ін.

Пізніше в її пості з’явився апдейт – виявилося, що у “Детектор медіа” немає двох оплачених серверів “Українському хостингу” на рік вперед.

“На першому, на якому знаходився ДМ [“Детектор медіа”], вся інформація знищена і УХ[” Український хостинг”] передав його іншому клієнту. Другий, за який ми заплатили в кінці грудня, ще не підготовлений УХ і ми не маємо до нього доступу “, – пише Лігачова.

За її словами, “Український хостинг” не виходить з редакцією на зв’язок, а на їхній перший сервер “встановлюють іншу систему”.

До півночі 3 січня стало відомо, що сайт відновили на старому сервері, але матеріали за 1 і 2 січня поки недоступні.