Про це він повідомив у Facebook.
За словами Літинського, спочатку йому сказали, що прийшли з повісткою, а коли той відчинив показали ухвалу про обшук: “О, поліція таки прочитала, як посадити волонтерів. В мене обшук”, — написав волонтер. Згодом Святослав додав, що викликав адвоката.
Також голова політради “Української галицької партії” Ростислав Коваль зазначив у Facebook , що дружину Святослава Літинського під час обшуку забрала “швидка”.
Згодом журналісти видання сповістили, що обшук у львів’янина нібито пов’язаний зі справою “викриттям шахрайської схеми” з якою пов’язано троє осіб: “З метою прикриття своєї діяльності фігуранти використовували маркування громадських організацій та продавали автомобілі, які призначались для українських військових”, — заявили поліціянти.
“Правоохоронці встановили, що чоловіки з метою отримання прибутку, продавали автотранспорт, який надходив в Україну як гуманітарна допомога від іноземних держав та призначався для потреб ЗСУ. З метою прикриття своєї діяльності фігуранти використовували наліпки громадських організацій”, — йдеться в повідомленні.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України — незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану.
У мережі вже відреагували на звістку про обшуки. Громадські діячі, колеги, політики та друзі Літинського заявили у своїх численних дописах, що впевнені у доброчесності Святослава та його вчинках.
Антон Сененко, науковець та волонтер, який займався евакуацією з Ірпеня сказав, що держава не здатна забезпечити армію ані пікапами, ані бусами, ані джипами, ані планшетами, ані буржуйками, ані нормальними дощовиками, ані зимовою формою: “Суспільство все розуміє. Волонтери все розуміють. І всі мовчки підставляють плече, бо всі разом куємо перемогу”, — ствердив волонтер.
Народна депутатка та активістка Наталія Піпа написала, що повністю впевнена в доброчесності та ефективності роботи цих людей як волонтерів: “Коли одна частина держави робить все, щоб врятувати й розвивати Україну. Інша частина — МВС робить, щоб “посадити” реальних волонтерів!”, — йдеться в повідомленні.
Голова парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що поки суспільство кинуло всі сили на боротьбу з окупантами, влада воює з патріотами — волонтерами, військовими, політиками: “Просимо щодня допомоги у світу, а одночасно йде владне переслідування тих, хто працює на оборону всередині країни”, — констатувала Климпуш-Цинцадзе.
Вікторія Сюмар, народна депутатка зазначила, що в неї “абсолютна прострація” від внутрішніх новин про обшуки волонтерів: “Навіщо? Для чого? Навіщо зараз цькувати людей, які зараз живуть війною і задля перемоги?”, — написала Сюмар.
У Львівській ОВА заявили, що установа на стороні правди та справедливості, а розслідування має бути об’єктивним, адже волонтери щодня роблять великий вклад у стійкість України.
Водночас народний депутат Володимир Ар’єв сказав, що “вся сутність цієї влади” у тому, що гуманітарну допомогу розкрадають в адміністраціях, а “пресують” волонтерів.
- 30 серпня Національне антикорупційне бюро спільно з контррозвідкою СБУ провели понад 20 обшуків у Запоріжжі за фактом незаконного привласнення гуманітарної допомоги, натомість слідство досі триває.
- У мережі розгорнувся ще один скандал за участі псевдоволонтера, але цього разу сума, вкрадена шахраєм, перевищує 2 млн гривень.
- У Тернопільскій області викрито чоловіка, який незаконно використовував гуманітарну допомогу. Його підозрюють у тому, що він продавав військову амуніцію.
- У тимчасово окупованому російськими загарбниками Маріуполі через занадто велику кількість людей представники Червоного Хреста намагалися скасувати видавання гуманітарної допомоги, натомість мешканці міста влаштували “голодний бунт”.