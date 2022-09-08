Київська поліція увірвалася з обшуком до львівського волонтера Святослава Літинського, який доставляє машини на фронт для Збройних сил України. Його звинуватили в шахрайстві. Наразі львів'янину може загрожувати до семи років в’язниці.

Про це він повідомив у Facebook.

За словами Літинського, спочатку йому сказали, що прийшли з повісткою, а коли той відчинив показали ухвалу про обшук: “О, поліція таки прочитала, як посадити волонтерів. В мене обшук”, — написав волонтер. Згодом Святослав додав, що викликав адвоката.

Також голова політради “Української галицької партії” Ростислав Коваль зазначив у Facebook , що дружину Святослава Літинського під час обшуку забрала “швидка”.

Згодом журналісти видання сповістили, що обшук у львів’янина нібито пов’язаний зі справою “викриттям шахрайської схеми” з якою пов’язано троє осіб: “З метою прикриття своєї діяльності фігуранти використовували маркування громадських організацій та продавали автомобілі, які призначались для українських військових”, — заявили поліціянти.