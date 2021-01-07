У соцмережах з'ясували, що атаку на Капітолій очолив "QAnon шаман" Джейк Анджелі.

Про це повідомляють #Букви.

Серед прихильників президента Дональда Трампа, які ввірвалися в Капітолій США, одним – безпомилково впізнаваним по хутру, рогатому капелюху і розфарбованому обличчю – був Джейк Анджелі, прихильник QAnon.

У якийсь момент Анджелі був помічений на трибуні Сенату США. Він позував для фото, згинаючи праву руку; зліва він тримав спис, на якому висів прапор США.

Раніше #Букви розповідали, що в рамках зусиль з “відвоювання перемоги” Трамп вдавався до розпалювання теорій змови, тиску на чиновників, а також до того, що ЗМІ тепер називають “знущанням з судової системи”.

Конспірологічні ідеї про “крадіжку” виборів активно поширювали прихильники теорії змови QAnon (на підтримку яких, до слова, Трамп навіть висловлювався публічно).

У травні 2019 ФБР публічно попереджало, що теорії змови на кшталт QAnon можуть “дуже ймовірно” мотивувати злочинну та часом насильницьку діяльність. Також QAnon був названий ФБР потенційним підбурювачем до внутрішнього тероризму.

Примітно, що саме послідовники QAnon були представлені на масштабних мітингах проти результатів виборів. Ці протести були пов’язані з численними сценами насильства. Протести 6 січня не стали виключенням.

Про те, як кампанія Трампа використовувала QAnon для переобрання президента — в матеріалі.