Відео опублікували на YouTube-каналі медіапроєкту Ukraїnеr.

У 16-хвилинному відеоролику автори розповідають історію української літератури.

Цей проєкт – спроба поглянути на історію української літератури очима людини, яка хотіла б відкрити для себе цей поки ще незвіданий світ.

“Це розмова про прикметні явища й постаті, які можуть зацікавити ширше коло читачів і читачок, або ж під новим кутом побачити те, що здавалося знайомим. Це не хронологічний виклад, не канонічний перелік непроминальних згадок. Радше зшита зі строкатих клаптиків оповідь або ж путівник по місцях, які можна відвідати в цьому світі”, – йдеться в описі відеоролика.

Автором тексту, на основі якого написали сценарій відеоролика, став український письменник Олександр Михед. Він зізнався, що це “один із найважливіших проєктів, над яким довелося працювати цьогоріч”.

“Цей текст для тих, кому шкільна освіта відбила смак до української літератури. Для тих, хто ніби і хотів би розібратися, але незрозуміло з чого почати”, – написав він.

Над створенням відеоролика працювали українські літературознавиці, критикині, культурологині, письменники та журналісти.