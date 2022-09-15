У мережі з'явилося декілька відео з місця аварії, де в Києві автівка Президента України Володимира Зеленського зіштовхнулася з легковим автомобілем.

Про це повідомляють #Букви.

На записі видно чоловіка, якому медики надають першу допомогу, та машину з наслідками удару. Водночас можна побачити, що спрацювали подушки безпеки. Особа чоловіка, який зіштовхнувся з президентом невідома.

Вчора, 14 вересня, кортеж президента потрапив у ДТП. Авто з українським лідером зіткнулась з легковим автомобілем.

Речник президента України Сергій Нікіфоров зазначив, що у Києві сталось зіткнення легковика з автомобілем Володимира Зеленського та автомобілями супроводу президента: “Медики, що супроводжують Главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої”, – написав Нікіфоров.

Він додав, що медики також оглянули й президента України, однак жодних серйозних ушкоджень у нього не виявили.