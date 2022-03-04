Світлини знищеного літака оприлюднив співробітник компанії “ДТЕК” Іван Лях.
Під час боїв за Гостомельське летовище, в одному з ангарів стояв найбільший у світі літак Ан-225 “Мрія”. Гостомельський аеропорт зазнав важких обстрілів із боку окупантів. Про знищення літака раніше повідомляли журналісти “Радіо Свобода” з посиланням на джерела в підприємстві “Антонов”. Проте детальних фото літака не було досі.
Згодом міський голова Бучі Анатолій Федорук у коментарі журналістам “Радіо Свобода” підтвердив факт знищення найбільшого літака в світі. За його даними, Ан-225 був обстріляний бойовими вертольотами ворога ще 24 лютого.
- Нагадаємо, що в перший день повномасштабного вторгнення Росії до України розпочалися масштабні бої за аеропорт у місті Гостомель. Ворог намагався висадити на летовищі десант, аби закріпитися та рушити на Київ, проте українські військові спромоглися відбити атаки окупантів та взяти аеропорт Гостомеля під контроль.