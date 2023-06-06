На супутникових фото, які з'явилися у мережі 6 червня, можна помітити наслідки підриву Каховської гідроелектростанції російськими військами.

Джерело: “Схеми” (“Радіо Свобода”) з посиланням на Planet Labs.

“На свіжих супутникових фото Planet Labs за 6 червня 2023 року видно наслідки підриву Каховської гідроелектростанції. У порівнянні зі знімком за 4 червня видно, що майже всю споруду гідроелектростанції зруйновано”, – йдеться у повідомленні.

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію офіційно підтвердила Україна.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.