Очікується, що компанія Apple представить свою нову лінійку смартфонів iPhone 12 вже у вересні-жовтні цього року. Тим часом у Мережі з'явилися фотографії макетів майбутніх моделей гаджетів у різних чохлах.

Фото опублікувало видання 9to5mac.

Світлини дають змогу розглянути в деталях макети iPhone 12 та iPhone 12 Pro.

У лінійці iPhone 12 очікуються відразу чотири пристрої з діагоналями 5,4 дюйма, 6,1 дюйма і 6,7 дюйма.

Дві моделі iPhone 12 з екранами в 5,4 дюйма і 6,1 дюйма вважатимуться бюджетними. Дві інші моделі гаджетів отримають дисплеї в 6,1 дюйма і 6,7 дюйма (версія iPhone 12 Pro Max).

“Старші” моделі iPhone отримають потрійну камеру і сканер LiDAR на задній панелі, а бюджетні будуть оснащені двома камерами.

Варто відзначити, що фронтальна частина смартфонів на фото не показана.

Відзначається, що фото надав виробник чохлів. Подібні макети, створені за кресленнями для виготовлення чохлів, зазвичай з’являються перед анонсом нових гаджетів.

Деякі виробники вже пропонують чохли для iPhone 12 на Amazon.