Відео оприлюднив аргентинський телеканал Cronica TV.
30 жовтня футболісту виповнилося 60 років, а за пару тижнів до цього його виписали з лікарні після операції на головному мозку.
На відео аргентинець знаходиться в своєму будинку зі своєю колишньою дружиною Веронікою Охеда і звертається до свого нейрохірурга Леопольдо Луке.
“Привіт, Луке. Я отримав шишку, але все в порядку. Ти знаєш, мені подобається побути на самоті, але коли поруч хороші люди, я виходжу зі свого лігва. Цілую, Леопольдо Хасінто Луке”, – говорить Марадона.
- Марадона помер 25 листопада в віці 60 років після серцевого нападу.
- Президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив триденний траур у зв’язку зі смертю легендарного футболіста.
- У президентському палаці в Буенос-Айресі відбулася церемонія прощання з легендою аргентинського футболу Дієго Марадоною.
- Пізніше стало відомо, що смерть легенди світового футболу Дієго Марадони розслідуватиме прокуратура Аргентини. Слідчі з’ясують, чи існує ймовірність медичної халатності.
- #Букви розповідають про біографію та цікаві факти про життя одного з кращих гравців в історії футболу.