У Мережі з'явилося відео з легендою світового футболу Дієго Армандо Марадоною, записане, як стверджується, всього за кілька днів до його смерті.

Відео оприлюднив аргентинський телеканал Cronica TV.

30 жовтня футболісту виповнилося 60 років, а за пару тижнів до цього його виписали з лікарні після операції на головному мозку.

На відео аргентинець знаходиться в своєму будинку зі своєю колишньою дружиною Веронікою Охеда і звертається до свого нейрохірурга Леопольдо Луке.

“Привіт, Луке. Я отримав шишку, але все в порядку. Ти знаєш, мені подобається побути на самоті, але коли поруч хороші люди, я виходжу зі свого лігва. Цілую, Леопольдо Хасінто Луке”, – говорить Марадона.